7-9 февраля в Тульских парках
На выходных в четырех тульских парках подготовлена насыщенная программа развлечений.
ЦПКиО им. П.П. Белоусова
09.00 Паркран. Бег в парке / площадка у здания администрации
10.00 Мастер-класс по скандинавской ходьбе / площадка за кафе «Ёлочка»
11.00 Гимнастика «Fitness baby» / детский городок
11.00 Пальчиковый театр «Сказки у печки"/ детский городок
11.30 Настольные игры / детский городок
11.30 Мастер-класс по аэродизайну / детский городок
12.00 Зимняя мозаика / эстрада
12.00 Фотовыставка «Русь православная» / комната истории
15.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада
11.00 Гимнастика «Fitness baby» / детский городок
11.00 Пальчиковый театр «Сказки у печки"/ детский городок
11.30 Настольные игры / детский городок
11.30 Мастер-класс по аэродизайну / детский городок
12.00 Фотовыставка «Русь православная» / комната истории
12.00 Зимняя мозаика / детский городок
12.30 Проект «Ретро-комикс» / детский городок
15.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада
15.00 Музыкальная гостиная / комната истории
Комсомольский парк культуры и отдыха
11.30 Зимняя мозаика / эстрада
12.00 Игра «Мега-дженга» / эстрада
12.30 Спортивные семейные эстафеты / эстрада
13.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада
10.00 Мастер-класс по скандинавской ходьбе / эстрада
11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / эстрада
Пролетарский парк культуры и отдыха
11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / эстрада
11.30 Зимняя мозаика / эстрада
12.00 Игра «Зимняя бродилка» / эстрада
12.30 Спортивные семейные эстафеты / эстрада
13.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада
Парк «Патриот»
13.30 Зимняя мозаика / детская площадка
14.00 Спортивные семейные эстафеты / детский городок
14.30 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / детский городок
Вход свободный.