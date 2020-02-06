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7-9 февраля в Тульских парках

7-9 февраля в Тульских парках

На выходных в четырех тульских парках подготовлена насыщенная программа развлечений.

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

8 февраля

09.00 Паркран. Бег в парке / площадка у здания администрации

10.00 Мастер-класс по скандинавской ходьбе / площадка за кафе «Ёлочка»

11.00 Гимнастика «Fitness baby» / детский городок

11.00 Пальчиковый театр «Сказки у печки"/ детский городок

11.30 Настольные игры / детский городок

11.30 Мастер-класс по аэродизайну / детский городок

12.00 Зимняя мозаика / эстрада

12.00 Фотовыставка «Русь православная» / комната истории

15.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада

9 февраля

11.00 Гимнастика «Fitness baby» / детский городок

11.00 Пальчиковый театр «Сказки у печки"/ детский городок

11.30 Настольные игры / детский городок

11.30 Мастер-класс по аэродизайну / детский городок

12.00 Фотовыставка «Русь православная» / комната истории

12.00 Зимняя мозаика / детский городок

12.30 Проект «Ретро-комикс» / детский городок

15.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада

15.00 Музыкальная гостиная / комната истории

Комсомольский парк культуры и отдыха

8 февраля

11.30 Зимняя мозаика / эстрада

12.00 Игра «Мега-дженга» / эстрада

12.30 Спортивные семейные эстафеты / эстрада

13.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада

9 февраля

10.00 Мастер-класс по скандинавской ходьбе / эстрада

11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / эстрада

Пролетарский парк культуры и отдыха

8 февраля

11.00 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / эстрада

9 февраля

11.30 Зимняя мозаика / эстрада

12.00 Игра «Зимняя бродилка» / эстрада

12.30 Спортивные семейные эстафеты / эстрада

13.00 Танцевальная площадка для отдыхающих / эстрада

Парк «Патриот»

8 февраля

13.30 Зимняя мозаика / детская площадка

14.00 Спортивные семейные эстафеты / детский городок

14.30 Детская анимационная программа «Зима по-тульски» / детский городок

Вход свободный.

Где и когда?
Пролетарский, парк культуры и отдыха
8 февраля 2020, суббота
11:00
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9 февраля 2020, воскресенье
11:30
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Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО Тульские парки
8 февраля 2020, суббота
11:30
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9 февраля 2020, воскресенье
10:00
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Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
8 февраля 2020, суббота
09:00
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9 февраля 2020, воскресенье
11:00
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Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
8 февраля 2020, суббота
13:30
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Тульский экзотариум: музей живой природы
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8 - 29 февраля
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
Джаз-клуб: Saints Cats
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22 февраля, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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