Путешествие в Поленово

Центр приема гостей Тульской области приглашает вас на увлекательную экскурсию в музей-заповедник имени великого русского художника В. Д. Поленова. Здесь вы познакомитесь с уникальным музейным комплексом, услышите интересные истории о жизни В.Д. Поленова и насладитесь красивейшей природой Тульского края.

Продолжительность: 6 часов.

Сбор группы: Тула, пл. Московского вокзала (ул. Путейская, 4) в 10.30.

Бронь места на экскурсию возможна только по предоплате.

Необходима предварительная запись.

Возможна отмена экскурсии, если музей не откроется для посещения организованных туристических групп. В этом случае наши сотрудники свяжутся с Вами, и предоплата будет возвращена.