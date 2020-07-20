Путешествие в Поленово
Центр приема гостей Тульской области приглашает вас на увлекательную экскурсию в музей-заповедник имени великого русского художника В. Д. Поленова. Здесь вы познакомитесь с уникальным музейным комплексом, услышите интересные истории о жизни В.Д. Поленова и насладитесь красивейшей природой Тульского края.
Продолжительность: 6 часов.
Сбор группы: Тула, пл. Московского вокзала (ул. Путейская, 4) в 10.30.
Бронь места на экскурсию возможна только по предоплате.
Необходима предварительная запись.
Необходима предварительная запись.
Возможна отмена экскурсии, если музей не откроется для посещения организованных туристических групп. В этом случае наши сотрудники свяжутся с Вами, и предоплата будет возвращена.
Где и когда?
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
14 августа 2020, пятница
10:30
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
14 августа, пятница 10:30
₽ Билеты: 1950-3000 ₽
19 сентября, суббота 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽