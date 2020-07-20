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Путешествие в Поленово

Путешествие в Поленово

Центр приема гостей Тульской области приглашает вас на увлекательную экскурсию в музей-заповедник имени великого русского художника В. Д. Поленова. Здесь вы познакомитесь с уникальным музейным комплексом, услышите интересные истории о жизни В.Д. Поленова и насладитесь красивейшей природой Тульского края.

Продолжительность: 6 часов.
 
Сбор группы: Тула, пл. Московского вокзала (ул. Путейская, 4) в 10.30.
Бронь места на экскурсию возможна только по предоплате.
Необходима предварительная запись.
 
Возможна отмена экскурсии, если музей не откроется для посещения организованных туристических групп. В этом случае наши сотрудники свяжутся с Вами, и предоплата будет возвращена.
Где и когда?
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
14 августа 2020, пятница
10:30
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