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«Былина»-онлайн

«Былина»-онлайн

Фестиваль народных традиций «Былина», который каждый год открывает лето на Куликовом поле, в этом году вновь проводится в режиме онлайн.  21-23 мая музей-заповедник «Куликово поле» ждет зрителей в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Здесь выберут победителей детских фольклорных конкурсов, а
также познакомят и зрителей, и участников с яркими традициями прошлых веков.
 
Фестиваль «Былина» проводится уже в тринадцатый раз. Организаторами выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Фонд поддержки развития общества «Наши дети». Для ребят, занимающихся традиционной музыкальной и танцевальной культурой, - это отличный шанс заявить о себе. В рамках фестиваля проводится конкурс, поучаствовать в
котором в этом году решили более 70 детских коллективов из разных областей. Это юные дарования из Тульской, Московской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Калужской, Ростовской, Белгородской и Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга и Алтайского края.
 
Конкурсная программа фестиваля предусматривает три номинации и проводится в два этапа.
 
 
Вокальный конкурс «Травень» и хореографический «Грядуница» - номинации, знакомые старожилам фестиваля. В этом году появилась еще одна – конкурс для фольклорных ансамблей «Былина». В ней коллективы должны продемонстрировать традиции своего региона – исполнить
песни своего края или выступить в местном костюме.
 
Видеозаписи своих конкурсных номеров участники прислали в апреле. Жюри отобрали лучшие выступления. Их увидит аудитория фестиваля в ходе онлайн-трансляции 21-23 мая в соцсетях и сможем проголосовать за понравившихся конкурсантов. На «Былине» всех ждет богатая развлекательная программа, которая напомнит праздники на
Куликовом поле. Это знакомство с этнографическими коллекциями из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Своими руками можно научиться мастерить древние игры «Мельница», «Лиса и гуси», «Чиж» и посостязаться. Мастера и кулинары покажут, как сколотить скворечник и сварить мед из одуванчиков. Яркий цветок – известный символ фестиваля. Его можно будет повторить на мастер-классах. Не обойдется и без встречи с животными - обитателями музейной конюшни.
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
21 мая 2021, пятница
10:00
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22 мая 2021, суббота
10:00
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23 мая 2021, воскресенье
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