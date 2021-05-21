«Былина»-онлайн

Фестиваль народных традиций «Былина», который каждый год открывает лето на Куликовом поле, в этом году вновь проводится в режиме онлайн. 21-23 мая музей-заповедник «Куликово поле» ждет зрителей в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Здесь выберут победителей детских фольклорных конкурсов, а

также познакомят и зрителей, и участников с яркими традициями прошлых веков.

Фестиваль «Былина» проводится уже в тринадцатый раз. Организаторами выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Фонд поддержки развития общества «Наши дети». Для ребят, занимающихся традиционной музыкальной и танцевальной культурой, - это отличный шанс заявить о себе. В рамках фестиваля проводится конкурс, поучаствовать в

котором в этом году решили более 70 детских коллективов из разных областей. Это юные дарования из Тульской, Московской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Калужской, Ростовской, Белгородской и Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга и Алтайского края.

Конкурсная программа фестиваля предусматривает три номинации и проводится в два этапа.

Вокальный конкурс «Травень» и хореографический «Грядуница» - номинации, знакомые старожилам фестиваля. В этом году появилась еще одна – конкурс для фольклорных ансамблей «Былина». В ней коллективы должны продемонстрировать традиции своего региона – исполнить

песни своего края или выступить в местном костюме.

Видеозаписи своих конкурсных номеров участники прислали в апреле. Жюри отобрали лучшие выступления. Их увидит аудитория фестиваля в ходе онлайн-трансляции 21-23 мая в соцсетях и сможем проголосовать за понравившихся конкурсантов. На «Былине» всех ждет богатая развлекательная программа, которая напомнит праздники на

Куликовом поле. Это знакомство с этнографическими коллекциями из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Своими руками можно научиться мастерить древние игры «Мельница», «Лиса и гуси», «Чиж» и посостязаться. Мастера и кулинары покажут, как сколотить скворечник и сварить мед из одуванчиков. Яркий цветок – известный символ фестиваля. Его можно будет повторить на мастер-классах. Не обойдется и без встречи с животными - обитателями музейной конюшни.