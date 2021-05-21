«Былина»-онлайн
Фестиваль народных традиций «Былина», который каждый год открывает лето на Куликовом поле, в этом году вновь проводится в режиме онлайн. 21-23 мая музей-заповедник «Куликово поле» ждет зрителей в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Здесь выберут победителей детских фольклорных конкурсов, а
также познакомят и зрителей, и участников с яркими традициями прошлых веков.
Фестиваль «Былина» проводится уже в тринадцатый раз. Организаторами выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Фонд поддержки развития общества «Наши дети». Для ребят, занимающихся традиционной музыкальной и танцевальной культурой, - это отличный шанс заявить о себе. В рамках фестиваля проводится конкурс, поучаствовать в
котором в этом году решили более 70 детских коллективов из разных областей. Это юные дарования из Тульской, Московской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Калужской, Ростовской, Белгородской и Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга и Алтайского края.
Конкурсная программа фестиваля предусматривает три номинации и проводится в два этапа.
Вокальный конкурс «Травень» и хореографический «Грядуница» - номинации, знакомые старожилам фестиваля. В этом году появилась еще одна – конкурс для фольклорных ансамблей «Былина». В ней коллективы должны продемонстрировать традиции своего региона – исполнить
песни своего края или выступить в местном костюме.
Видеозаписи своих конкурсных номеров участники прислали в апреле. Жюри отобрали лучшие выступления. Их увидит аудитория фестиваля в ходе онлайн-трансляции 21-23 мая в соцсетях и сможем проголосовать за понравившихся конкурсантов. На «Былине» всех ждет богатая развлекательная программа, которая напомнит праздники на
Куликовом поле. Это знакомство с этнографическими коллекциями из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Своими руками можно научиться мастерить древние игры «Мельница», «Лиса и гуси», «Чиж» и посостязаться. Мастера и кулинары покажут, как сколотить скворечник и сварить мед из одуванчиков. Яркий цветок – известный символ фестиваля. Его можно будет повторить на мастер-классах. Не обойдется и без встречи с животными - обитателями музейной конюшни.
Где и когда?
Тула, Тула
21 мая 2021, пятница
10:00
22 мая 2021, суббота
10:00
23 мая 2021, воскресенье
10:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00