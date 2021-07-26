Брейк-данс в «Октаве»

29 июля в творческом кластере «Октава» преподаватели тульской школы брейк-данса «Брейк-База» проведут для всех желающих открытое занятие.

Школа обучает брейк-дансу в Туле с 2009 года. Занятия проводит мастер школы Алексей Буйволов, в мире брейка — bboy Chill aka Boogie Buffalo. В спортивный стиль уличных танцев он ввел несколько сотен туляков, многие из которых достигли на сцене больших результатов. Присоединяйтесь и вы также сможете реализовать себя в танцевальной культуре, а еще принимать участие в джемах, баттлах и фестивалях.