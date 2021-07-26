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Брейк-данс в «Октаве»

Брейк-данс в «Октаве»

29 июля в творческом кластере «Октава» преподаватели тульской школы брейк-данса «Брейк-База» проведут для всех желающих открытое занятие. 

Школа обучает брейк-дансу в Туле с 2009 года. Занятия проводит мастер школы Алексей Буйволов, в мире брейка — bboy Chill aka Boogie Buffalo. В спортивный стиль уличных танцев он ввел несколько сотен туляков, многие из которых достигли на сцене больших результатов. Присоединяйтесь и вы также сможете реализовать себя в танцевальной культуре, а еще принимать участие в джемах, баттлах и фестивалях.

Занятие 29 июля он проведет как для новичков, так и для тех, кто когда-то танцевал, а сейчас пытается вернуть навыки. Если готовы, то одевайтесь удобнее. Обувь: кеды или кроссовки. Одежда: широкие штаны и свободного кроя толстовка или футболка. Обучение от 5 лет.

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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 июля 2021, четверг
19:00
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