Брейк-данс в «Октаве»
29 июля в творческом кластере «Октава» преподаватели тульской школы брейк-данса «Брейк-База» проведут для всех желающих открытое занятие.
Школа обучает брейк-дансу в Туле с 2009 года. Занятия проводит мастер школы Алексей Буйволов, в мире брейка — bboy Chill aka Boogie Buffalo. В спортивный стиль уличных танцев он ввел несколько сотен туляков, многие из которых достигли на сцене больших результатов. Присоединяйтесь и вы также сможете реализовать себя в танцевальной культуре, а еще принимать участие в джемах, баттлах и фестивалях.
Занятие 29 июля он проведет как для новичков, так и для тех, кто когда-то танцевал, а сейчас пытается вернуть навыки. Если готовы, то одевайтесь удобнее. Обувь: кеды или кроссовки. Одежда: широкие штаны и свободного кроя толстовка или футболка. Обучение от 5 лет.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 июля 2021, четверг
19:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 - 21 августа
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽