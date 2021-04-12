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Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»

Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»

Куликово поле одно из самых известных и посещаемых мест в Тульской области. Место славы и подвига русских воинов, место скорби и печали. Этот уголок земли Тульской отличается своей атмосферой старины и в то же время современным оснащением музейных экспозиций. Мы предлагаем Вам познакомиться с историей битвы и родиной матушки Матроны вместе с нами.
 
9.00 — сбор группы в «Центре приёма гостей Тульской области» по адресу ул. Демонстрации 1, А (возле ТЦ «Утюг»);
 
Куликово поле (130 км). Начало путевой экскурсии на Куликово поле. Во время длительного переезда, который займёт порядка двух часов, Вы узнаете об истории мест, возникающих на нашем пути, о событиях и людях с ними связанных. Так же, наш гид расскажет о предпосылках и последствиях величайшей битвы Средневековья, расскажет о традициях монгол, их необычном образе жизни, стратегии ведения боя, об истории русских княжеств до монгольского периода и после Батыева нашествия, о том, что происходило на Руси во время битвы, и почему нам удалось победить.
 
Посещение музейного комплекса «Куликово поле» — один из новейших музеев Тульской области с прекрасной инновационной экспозицией, посетив которую Вы узнаете все о Куликовской битве, её предпосылках, последствиях и значении для истории нашего государства.
 
Посещение мемориального комплекса «Красный холм» — старейший памятник на Куликовом поле, установленный на месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Во время экскурсии, Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете о её особенностях и конструкции, а также, осмотрите храм Сергия Радонежского.
 
Посещение села Монастырщино – историческое путешествие в места слияния рек Дон и Непрядва, осмотр памятника Дмитрию Донскому, храма Рождества Пресвятой Богородицы.
 
Посещение села Себино – место, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня — это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, живя в Себино, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник. В Себино до конца своих дней жили родители Матроны. К сожалению, места их захоронения на кладбище не уцелели и точного их расположения жители не знают. Также не сохранился дом, в котором родилась Матронушка, но известно место, где он располагался. Сейчас здесь установлен памятный камень.
 
Несколько лет назад силами местных и областных властей село Себино стало преображаться и благоустраиваться. Здесь был создан музейный комплекс, который стал местом притяжения для паломников из многих городов. Ежегодно село посещают тысячи православных веруюших, чтобы помолиться и набраться духовных сил. Населенный пункт имеет целый ряд достопримечательностей, которые привлекают туристов.
В программе выделяется один час на обед в кафе при музее (оплачивается туристами самостоятельно), возвращение в Тулу около 19.30.
 
В стоимость входит: услуги гида, входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание.
Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.
 
Запись производится:
 
  • по телефону 8-800-201-71-00, 8-920-272-39-39;
  • через директ Инстаграм @tula_travel_center;
  • по электронному адресу tulatravel@yandex.ru;
  • при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А, ул. Советская 11 (городское пространство «Искра»).
 
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
1 мая 2021, суббота
09:00
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