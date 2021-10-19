Артур Беркут & Last Empire

25 октября в Concert Hall в гостях у «Большого бородатого шоу» будет Артур Беркут.

Российский рок-музыкант, экс-вокалист групп «Автограф» и «Ария» Артур Беркут станет гостем 15 выпуска Большого бородатого шоу. Съемки интернет-проекта пройдут в большом зале СONCERT HALL.

Большое бородатое шоу – это «детище тульской пандемии». Уникальный проект родился в период запретов на проведение концертов и совместил стенд-ап, радио-шоу и ламповые встречи публики с известными российскими музыкантами.

Три бородатых всадника апокалипсиса – Сергей Градов, Роман Овсянников и Алексей Иншаков ждут гостей каждый понедельник в 20.00 в уютном кафе «ЕлиПелиПели». В этот раз они сменят площадку на большой зал, чтобы провести эфир с легендой русского рока Артуром Беркутом.

Приглашаем вас принять участие в Съемках шоу.