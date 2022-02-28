Весна просвещения в Ясной Поляне

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с премией «Просветитель» начинает новый сезон лекционного цикла «Весна просвещения». Финалисты премии выступят в яснополянском Доме культуры с естественно- научными и гуманитарными лекциями.

2 апреля с лекцией «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» выступит доктор биологических наук, лауреат премии «Просветитель» 2021 года Максим Винарский.



LUCA (Last Universal Common Ancestor) – последний общий предок всех живых организмов на Земле. От него произошли ныне живущие и подавляющее большинство вымерших организмов, в том числе бактерии, растения, грибы, животные и человек. Чтобы разобраться, что это за существо, биологам пришлось проделать путь протяженностью более 4 миллиардов лет.

Вместе с лектором мы проследим развитие жизни на Земле от микроскопического существа до человека, а также узнаем, каким образом биологи выявляют родственные связи между животными и восстанавливают пути их эволюции. Лекция основана на одноименной книге Максима Винарского, которая вошла в короткий список премии «Просветитель» в 2021 году.