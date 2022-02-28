афиша
афиша
Регистрация
Весна просвещения в Ясной Поляне

Весна просвещения в Ясной Поляне

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с премией «Просветитель» начинает новый сезон лекционного цикла «Весна просвещения». Финалисты премии выступят в яснополянском Доме культуры с естественно- научными и гуманитарными лекциями.

2 апреля с лекцией «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» выступит доктор биологических наук, лауреат премии «Просветитель» 2021 года Максим Винарский.
 
LUCA (Last Universal Common Ancestor) – последний общий предок всех живых организмов на Земле. От него произошли ныне живущие и подавляющее большинство вымерших организмов, в том числе бактерии, растения, грибы, животные и человек. Чтобы разобраться, что это за существо, биологам пришлось проделать путь протяженностью более 4 миллиардов лет.
 
Вместе с лектором мы проследим развитие жизни на Земле от микроскопического существа до человека, а также узнаем, каким образом биологи выявляют родственные связи между животными и восстанавливают пути их эволюции. Лекция основана на одноименной книге Максима Винарского, которая вошла в короткий список премии «Просветитель» в 2021 году.
 
Начало лекции в 14.00. Стоимость – 200 рублей (взрослый), 100 рублей (детский). Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в день лекции и по ссылке.
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
19 марта 2022, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
2 апреля 2022, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
9 апреля 2022, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
ЙОРШ
Купить билет
25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ЭлектропартиZаны
Купить билет
8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.