Путь книги от затеи до читателя. Все этапы в жизни книги

23 декабря в кластере «Октава» пройдет лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина. В кластере «Октава» продолжится цикл лекций Константина Мильчина по современной литературе: литературный критик, журналист и шеф-редактор сервиса Storytel представит в Туле абсолютно новые лекции в рамках своего авторского курса.



Стоимость: 350 руб.