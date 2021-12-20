Путь книги от затеи до читателя. Все этапы в жизни книги

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23 декабря в кластере «Октава» пройдет лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина. В кластере «Октава» продолжится цикл лекций Константина Мильчина по современной литературе: литературный критик, журналист и шеф-редактор сервиса Storytel представит в Туле абсолютно новые лекции в рамках своего авторского курса.
Стоимость: 350 руб.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 декабря 2021, четверг
19:00
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
2 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽