Про стрит-арт: лекция и мастер-класс от тульского художника Владислава Титаева

18 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция и мастер-класс от тульского художника Владислава Титаева. В этот четверг мы хотим освятить очень необычную тему, связанную с уличной культурой, а именно – стритстайл. Ведь отражение нас самих так или иначе связано с тем, как мы транслируем свой образ окружающим.

Стритстайл – огромный пласт о котором не так часто говорят, но всегда подмечают: мы точно по каким-то элементам в образе можем догадаться причастен ли человек к стрит-арту, можем он вообще райтер или же добрый хулиган на скейтбордом.

Об истории уличного стиля, тонкостях и главных составляющих вы узнаете на цикле занятий про стрит-арт. Самое интересное, после лекции вас ждет мастер-класс по созданию нашивки для своего стритстайл лука.

P.S. Обязательное предъявление QR-кода переболевшего или потвердающее вакцинацию от COVID-19 перед началом мероприятия.

Стоимость: 200 руб.