Про стрит-арт: лекция и мастер-класс от тульского художника Владислава Титаева
18 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция и мастер-класс от тульского художника Владислава Титаева. В этот четверг мы хотим освятить очень необычную тему, связанную с уличной культурой, а именно – стритстайл. Ведь отражение нас самих так или иначе связано с тем, как мы транслируем свой образ окружающим.
Стритстайл – огромный пласт о котором не так часто говорят, но всегда подмечают: мы точно по каким-то элементам в образе можем догадаться причастен ли человек к стрит-арту, можем он вообще райтер или же добрый хулиган на скейтбордом.
Об истории уличного стиля, тонкостях и главных составляющих вы узнаете на цикле занятий про стрит-арт. Самое интересное, после лекции вас ждет мастер-класс по созданию нашивки для своего стритстайл лука.
P.S. Обязательное предъявление QR-кода переболевшего или потвердающее вакцинацию от COVID-19 перед началом мероприятия.
Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 ноября 2021, четверг
18:00
4 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽