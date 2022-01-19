20 января в творческом кластере «Октава» кураторы креативных проектов ЦСИ (Центра Семейной Истории) Алена Кукушкина и Андрей Мусин проведут воркшоп «10 практических советов, как сделать ваш Instagram визуально привлекательным».

Когда мы смотрим визуальный контент в соцсетях (Instagram, Facebook, TikTok), мы не только следим за жизнью других людей или интересными событиями в окружающем нас мире. У нас есть дело поважнее — в момент просмотра мы хотим измениться сами. Листая ленту, мы хотим пережить яркий эмоциональный аффект, снять стресс, расслабиться, дать организму время на восстановление сил или получить энергию, чтобы активизировать определенные действия (в т. ч. для покупок или общения).

Умение снимать контент для соцсетей — это новый этикет.

На мастер-классе вы узнаете:

Каким правилам нужно следовать, чтобы создавать визуально привлекательный контент;

Как работать с цветом, светом, композицией кадра;

Особенности работы с людьми во время съемки портретов;

Все детали выбора сюжета для постов;

Нюансы подбора одежды для съемки.

Занятие будет сопровождается показом успешных кейсов (Instagram, Instagram Stories, TikTok) 2021 — 2022 года.

Спикеры:

Андрей Мусин — filmmaker, арт-директор, куратор.

Алена Кукушкина — режиссер, продюсер, куратор.

Преподают следующие курсы:

Фильммейкинг и креатив — Высшая Школа Экономики;

Фэшн-видео — Британская высшая школа дизайна;

Музыкальное и рекламное видео: Академия Коммуникаций Wordshop.