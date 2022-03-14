На что я жмал? Как разобраться с камерой без инструкции из коробки
17 марта в 4-ом копрусе ТГПУ им. Л.Н. Толстого (каб.102) пройдет лекция «На что я жмал? Как разобраться с камерой без инструкции из коробки».
Событие состоится в рамках медиа-центра открывается фотоклуб для начинающих фотографов и тех, кто только планировал подружиться с камерой.
Алина Садковая, руководитель медиа-центра Tolstoy Talk, поможет вам разобраться в основах фотоискусства на практике: попробуете себя в различных съемках от портрета до стрита, познакомитесь с фотошопом, узнаете о композиции, и, наконец, как включается этот аппарат!
Где и когда?
Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
17 марта 2022, четверг
17:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 800-1400 ₽