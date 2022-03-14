17 марта в 4-ом копрусе ТГПУ им. Л.Н. Толстого (каб.102) пройдет лекция «На что я жмал? Как разобраться с камерой без инструкции из коробки».



Событие состоится в рамках медиа-центра открывается фотоклуб для начинающих фотографов и тех, кто только планировал подружиться с камерой.

Алина Садковая, руководитель медиа-центра Tolstoy Talk, поможет вам разобраться в основах фотоискусства на практике: попробуете себя в различных съемках от портрета до стрита, познакомитесь с фотошопом, узнаете о композиции, и, наконец, как включается этот аппарат!