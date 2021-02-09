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Клейма и клинки: реставрация средневековых мечей

Клейма и клинки: реставрация средневековых мечей

11 февраля в филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале состоится лекция реставратора высшей категории Виталия Шмелева. В своем выступлении он расскажет об особенностях металлических археологических находок и открытиях, которые ученым удалось совершить благодаря его работе со средневековыми мечами. 

В отличие от европейских коллекций, в которых оружие и доспехи хранились столетиями, в большинство российских музеев средневековые экспонаты поступают буквально из земли. Столетия «подземной жизни» не проходят даром – металл изъеден ржавчиной, клинки и рукоятки могут быть погнуты, иметь многочисленные утраты. Тогда в дело вступают реставраторы, которые тщательно изучают находку, выискивают скрытые трещины, при возможности восстанавливают форму и даже находят под слоями окислов клейма средневековых мастеров. Только после их работы археологи и оружиеведы могут заняться изучением истории предмета и свойств древних шедевров.
 
Кроме того, одной из главных задач для реставраторов является консервация находки  – дальнейшее разрушение должно быть остановлено, все ее «болезни» должны быть вылечены. Потом долгие годы они следят, чтобы исключить рецидивы, ведь музейные экспонаты должны храниться вечно.
 
Об особенностях своей работы и открытиях, которые удаются благодаря кропотливому труду, на лекции в Научном центре «Археология и реставрация» расскажет Виталий Шмелев, специалист с 25-летним стажем, сохранивший несколько тысяч предметов для Музейного фонда Российской Федерации. Участники встречи узнают историю двух средневековых мечей эпохи Куликовской битвы, обнаруженных на территории Тульской области.  

Стоимость билета: 100 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
11 февраля 2021, четверг
18:30
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Касса
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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