Клейма и клинки: реставрация средневековых мечей

11 февраля в филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале состоится лекция реставратора высшей категории Виталия Шмелева. В своем выступлении он расскажет об особенностях металлических археологических находок и открытиях, которые ученым удалось совершить благодаря его работе со средневековыми мечами.

В отличие от европейских коллекций, в которых оружие и доспехи хранились столетиями, в большинство российских музеев средневековые экспонаты поступают буквально из земли. Столетия «подземной жизни» не проходят даром – металл изъеден ржавчиной, клинки и рукоятки могут быть погнуты, иметь многочисленные утраты. Тогда в дело вступают реставраторы, которые тщательно изучают находку, выискивают скрытые трещины, при возможности восстанавливают форму и даже находят под слоями окислов клейма средневековых мастеров. Только после их работы археологи и оружиеведы могут заняться изучением истории предмета и свойств древних шедевров.

Кроме того, одной из главных задач для реставраторов является консервация находки – дальнейшее разрушение должно быть остановлено, все ее «болезни» должны быть вылечены. Потом долгие годы они следят, чтобы исключить рецидивы, ведь музейные экспонаты должны храниться вечно.