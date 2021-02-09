Клейма и клинки: реставрация средневековых мечей
11 февраля в филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале состоится лекция реставратора высшей категории Виталия Шмелева. В своем выступлении он расскажет об особенностях металлических археологических находок и открытиях, которые ученым удалось совершить благодаря его работе со средневековыми мечами.
В отличие от европейских коллекций, в которых оружие и доспехи хранились столетиями, в большинство российских музеев средневековые экспонаты поступают буквально из земли. Столетия «подземной жизни» не проходят даром – металл изъеден ржавчиной, клинки и рукоятки могут быть погнуты, иметь многочисленные утраты. Тогда в дело вступают реставраторы, которые тщательно изучают находку, выискивают скрытые трещины, при возможности восстанавливают форму и даже находят под слоями окислов клейма средневековых мастеров. Только после их работы археологи и оружиеведы могут заняться изучением истории предмета и свойств древних шедевров.
Кроме того, одной из главных задач для реставраторов является консервация находки – дальнейшее разрушение должно быть остановлено, все ее «болезни» должны быть вылечены. Потом долгие годы они следят, чтобы исключить рецидивы, ведь музейные экспонаты должны храниться вечно.
Об особенностях своей работы и открытиях, которые удаются благодаря кропотливому труду, на лекции в Научном центре «Археология и реставрация» расскажет Виталий Шмелев, специалист с 25-летним стажем, сохранивший несколько тысяч предметов для Музейного фонда Российской Федерации. Участники встречи узнают историю двух средневековых мечей эпохи Куликовской битвы, обнаруженных на территории Тульской области.
Стоимость билета: 100 рублей. Подробности по ссылке.
Стоимость билета: 100 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Металлистов
11 февраля 2021, четверг
18:30
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
14 февраля - 30 мая
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽