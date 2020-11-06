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Как найти себя в XXI веке?

Как найти себя в XXI веке?

9 ноября в культурном центре «Типография» HR-эксперт Андрей Черемных прочитает лекцию «Как найти себя в XXI веке?». Какие профессии получать уже поздно, а какие еще рано, потому что им нигде не учат? Как точно не стоит выбирать себе профессию, если у тебя ее нет? Как точно не стоит выбирать себе новую профессию, если профессия у тебя есть? Как и чему учится, чтобы быть востребованным профи через 30 лет (спойлер, никто не знает, и это, на самом деле, неплохо)?

Спикер: Андрей Черемных — действующий HR business partner в ИТ-бизнесе, HR-эксперт с почти 20-ти летним опытом, спикер Google Development Groups Russia & Belarus.
 
Вход: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 ноября 2020, понедельник
19:00
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Касса
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1040-1200 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
CASUAL
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20 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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