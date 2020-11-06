9 ноября в культурном центре «Типография» HR-эксперт Андрей Черемных прочитает лекцию «Как найти себя в XXI веке?». Какие профессии получать уже поздно, а какие еще рано, потому что им нигде не учат? Как точно не стоит выбирать себе профессию, если у тебя ее нет? Как точно не стоит выбирать себе новую профессию, если профессия у тебя есть? Как и чему учится, чтобы быть востребованным профи через 30 лет (спойлер, никто не знает, и это, на самом деле, неплохо)?

Спикер: Андрей Черемных — действующий HR business partner в ИТ-бизнесе, HR-эксперт с почти 20-ти летним опытом, спикер Google Development Groups Russia & Belarus.

