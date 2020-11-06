Как найти себя в XXI веке?
9 ноября в культурном центре «Типография» HR-эксперт Андрей Черемных прочитает лекцию «Как найти себя в XXI веке?». Какие профессии получать уже поздно, а какие еще рано, потому что им нигде не учат? Как точно не стоит выбирать себе профессию, если у тебя ее нет? Как точно не стоит выбирать себе новую профессию, если профессия у тебя есть? Как и чему учится, чтобы быть востребованным профи через 30 лет (спойлер, никто не знает, и это, на самом деле, неплохо)?
Спикер: Андрей Черемных — действующий HR business partner в ИТ-бизнесе, HR-эксперт с почти 20-ти летним опытом, спикер Google Development Groups Russia & Belarus.
Вход: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 ноября 2020, понедельник
19:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽