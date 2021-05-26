27 мая с лекцией выступит зажигательный, ироничный и невероятно умный лектор Даниил Хлебников, главный архитектор проектов Strelka, так понравившийся гостям тулякам в прошлый свой приезд.

В этот раз Даниил выступит уже с материалом в рамках «Лаборатории города 2026» — конструктора городских проектов, где мы сделали ставку на более детальное погружение в проблематику создания общественного пространства.

Тема встречи непосредственно связана с проектом — «Как городские

исследования помогают проектировать общественные пространства». Даниил готов поделиться ценным опытом. Ведь важно не просто построить и

спроектировать здание или площадку, они должны быть удачно вписаны в

городской ландшафт, нести определенную функцию, быть востребованы

горожанами.

На лекции Даниила Хлебникова вы узнаете о ключевых принципах работы

архитектора, важности предпроектных исследований и комплексного анализа и 5 шагах любого проекта благоустройства. Встреча пройдет на 3 этаже кластера «Октава».

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта «Лаборатория города 2026».