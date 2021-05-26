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Как городские исследования помогают проектировать общественные пространства

Как городские исследования помогают проектировать общественные пространства

27 мая с лекцией выступит зажигательный, ироничный и невероятно умный
лектор Даниил Хлебников, главный архитектор проектов Strelka, так
понравившийся гостям тулякам в прошлый свой приезд.
 
В этот раз Даниил выступит уже с материалом в рамках «Лаборатории города 2026» — конструктора городских проектов, где мы сделали ставку на более детальное погружение в проблематику создания общественного пространства.
 
Тема встречи непосредственно связана с проектом — «Как городские
исследования помогают проектировать общественные пространства». Даниил готов поделиться ценным опытом. Ведь важно не просто построить и
спроектировать здание или площадку, они должны быть удачно вписаны в
городской ландшафт, нести определенную функцию, быть востребованы
горожанами.
 
На лекции Даниила Хлебникова вы узнаете о ключевых принципах работы
архитектора, важности предпроектных исследований и комплексного анализа и 5 шагах любого проекта благоустройства. Встреча пройдет на 3 этаже кластера «Октава».
 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта «Лаборатория города 2026».
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 мая 2021, четверг
18:30
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13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Эскалада
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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30 мая, воскресенье 18:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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