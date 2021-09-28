История современной русской литературы: часть первая — 90-е и начало нулевых

30 сентября в кластере «Октава» пройдет вторая лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет про литературу 90-х и начала нулевых.

На лекции мы:

Разберем основные понятия и жанры литературы;

Поговорим про книжный рынок и книгоиздании в России;

Поймем, что общего у генерала Власова и Бриджит Джонс;

Раскроем секрет рецептов идеальных литературных скандалов.

Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.