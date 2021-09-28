История современной русской литературы: часть первая — 90-е и начало нулевых
30 сентября в кластере «Октава» пройдет вторая лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет про литературу 90-х и начала нулевых.
На лекции мы:
- Разберем основные понятия и жанры литературы;
- Поговорим про книжный рынок и книгоиздании в России;
- Поймем, что общего у генерала Власова и Бриджит Джонс;
- Раскроем секрет рецептов идеальных литературных скандалов.
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
30 сентября 2021, четверг
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
3 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽