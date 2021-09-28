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История современной русской литературы: часть первая — 90-е и начало нулевых

История современной русской литературы: часть первая — 90-е и начало нулевых

30 сентября в кластере «Октава» пройдет вторая лекция литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет про литературу 90-х и начала нулевых.

На лекции мы:

  • Разберем основные понятия и жанры литературы;
  • Поговорим про книжный рынок и книгоиздании в России;
  • Поймем, что общего у генерала Власова и Бриджит Джонс;
  • Раскроем секрет рецептов идеальных литературных скандалов.

Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
30 сентября 2021, четверг
19:00
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Городской концертный зал
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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