Тульский военно-исторический музей приглашает в Клуб настольных игр «Дракон в кубе».

Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города в клуб настольных и ролевых игр «Дракон в кубе». Здесь каждый желающий сможет поиграть и в знакомые, и в совершенно новые настольные игры на ловкость и внимательность, умение планировать и фантазировать, мыслить стратегически и действовать тактически.

Игры рассчитаны как на 1−2 человек, так и на семью, большую компанию. Главное условие для участников — позитивный настрой, дружелюбие, желание играть. Мастера клуба и сотрудники музея научат играть с нуля, объяснят правила и помогут выбрать игру по интересам.

Мероприятия проходят каждую субботу с 16:00 до 20:00.