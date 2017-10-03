Дракон в кубе
Тульский военно-исторический музей приглашает в Клуб настольных игр «Дракон в кубе».
Тульский военно-исторический музей приглашает туляков и гостей города в клуб настольных и ролевых игр «Дракон в кубе». Здесь каждый желающий сможет поиграть и в знакомые, и в совершенно новые настольные игры на ловкость и внимательность, умение планировать и фантазировать, мыслить стратегически и действовать тактически.
Игры рассчитаны как на 1−2 человек, так и на семью, большую компанию. Главное условие для участников — позитивный настрой, дружелюбие, желание играть. Мастера клуба и сотрудники музея научат играть с нуля, объяснят правила и помогут выбрать игру по интересам.
Мероприятия проходят каждую субботу с 16:00 до 20:00.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
7 октября 2017, суббота
16:00
14 октября 2017, суббота
16:00
21 октября 2017, суббота
16:00
28 октября 2017, суббота
16:00