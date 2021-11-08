Дневник субъективного читателя
11 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет заключительная лекция из цикла «Дневник субъективного читателя» литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет что ждут литературу в ближайшем будущем.
Поговорим про литературу в ближайшем будущем:
- Рассмотрим все жанры, темы и форматы литературы;
- Узнаем, сбылась ли мечта постмодерна;
- Поймем, нужен ли современной и будущей литературе издатель;
- Поговорим о технологиях передачи запахов и аудио с помощью книг.
Стоимость: 350 рублей.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 ноября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽