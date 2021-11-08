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Дневник субъективного читателя

Дневник субъективного читателя

11 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет заключительная лекция из цикла «Дневник субъективного читателя» литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет что ждут литературу в ближайшем будущем. 

 
Поговорим про литературу в ближайшем будущем:
 
  • Рассмотрим все жанры, темы и форматы литературы;
  • Узнаем, сбылась ли мечта постмодерна;
  • Поймем, нужен ли современной и будущей литературе издатель;
  • Поговорим о технологиях передачи запахов и аудио с помощью книг.
 
Стоимость: 350 рублей. 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 ноября 2021, четверг
19:00
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Касса
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фрида
Купить билет
21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Мураками
Купить билет
26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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