11 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет заключительная лекция из цикла «Дневник субъективного читателя» литературного критика и журналиста Константина Мильчина, который расскажет что ждут литературу в ближайшем будущем.

Поговорим про литературу в ближайшем будущем:

Рассмотрим все жанры, темы и форматы литературы;

Узнаем, сбылась ли мечта постмодерна;

Поймем, нужен ли современной и будущей литературе издатель;

Поговорим о технологиях передачи запахов и аудио с помощью книг.

Стоимость: 350 рублей.