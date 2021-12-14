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Дневник субъективного читателя

Дневник субъективного читателя

16 и 23 декабря литературный критик, журналист и шеф-редактор сервиса Storytel представит в кластере «Октава» абсолютно новые лекции в рамках своего авторского курса.

«Дневник субъективного читателя» — необычный курс. Его особенность заключается в том, что автор — не профессиональный преподаватель, литературовед или филолог, а обычный читатель. Константин Мильчин — шеф-редактор сервиса Storytel, литературный критик и журналист.
 
Публиковался в газетах «Книжное обозрение», «Ведомости.Пятница», журналах «Иностранная литература», Time Out, сайте информационного агентства «ТАСС» . Руководил отделом культуры в журнале «Русский Репортер», являлся главным редактором сайта «Горький».
 
Программа курса: 
 
  • 16 декабря в 19.00. «Как устроена массовая проза и почему она насквозь политизирована?». Поговорим про секс с драконами, кота-депутата и новых лучах света в темном царстве. Купить билет 
  • 23 декабря в 19.00. «Путь книги от затеи до читателя. Все этапы в жизни книги». Вместе со слушателями разберем все этапы жизни книги. Купить билет по ссылке. 
 
Стоимость одной лекции — 350 рублей.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 декабря 2021, четверг
19:00
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23 декабря 2021, четверг
19:00
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Касса
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Panbrothers Band
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6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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31 марта, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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