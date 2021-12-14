16 и 23 декабря литературный критик, журналист и шеф-редактор сервиса Storytel представит в кластере «Октава» абсолютно новые лекции в рамках своего авторского курса.

«Дневник субъективного читателя» — необычный курс. Его особенность заключается в том, что автор — не профессиональный преподаватель, литературовед или филолог, а обычный читатель. Константин Мильчин — шеф-редактор сервиса Storytel, литературный критик и журналист.

Публиковался в газетах «Книжное обозрение», «Ведомости.Пятница», журналах «Иностранная литература», Time Out, сайте информационного агентства «ТАСС» . Руководил отделом культуры в журнале «Русский Репортер», являлся главным редактором сайта «Горький».

Программа курса:

16 декабря в 19.00. «Как устроена массовая проза и почему она насквозь политизирована?». Поговорим про секс с драконами, кота-депутата и новых лучах света в темном царстве. Купить билет

23 декабря в 19.00. «Путь книги от затеи до читателя. Все этапы в жизни книги». Вместе со слушателями разберем все этапы жизни книги. Купить билет по ссылке.

Стоимость одной лекции — 350 рублей.