Дневник субъективного читателя
16 и 23 декабря литературный критик, журналист и шеф-редактор сервиса Storytel представит в кластере «Октава» абсолютно новые лекции в рамках своего авторского курса.
«Дневник субъективного читателя» — необычный курс. Его особенность заключается в том, что автор — не профессиональный преподаватель, литературовед или филолог, а обычный читатель. Константин Мильчин — шеф-редактор сервиса Storytel, литературный критик и журналист.
Публиковался в газетах «Книжное обозрение», «Ведомости.Пятница», журналах «Иностранная литература», Time Out, сайте информационного агентства «ТАСС» . Руководил отделом культуры в журнале «Русский Репортер», являлся главным редактором сайта «Горький».
Программа курса:
- 16 декабря в 19.00. «Как устроена массовая проза и почему она насквозь политизирована?». Поговорим про секс с драконами, кота-депутата и новых лучах света в темном царстве. Купить билет
- 23 декабря в 19.00. «Путь книги от затеи до читателя. Все этапы в жизни книги». Вместе со слушателями разберем все этапы жизни книги. Купить билет по ссылке.
Стоимость одной лекции — 350 рублей.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 декабря 2021, четверг
19:00
23 декабря 2021, четверг
19:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽