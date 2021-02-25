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Что важно знать о сексе современному человеку

Что важно знать о сексе современному человеку

28 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что важно знать о сексе современному человеку». В лекции будут озвучены наиболее важные и актуальные принципы сексуальных отношений. Понимание этих принципов помогает лучше узнавать себя и партнера, чувствовать меньше неуверенности в сфере секса, получать больше удовольствия от него.

Поговорим о культуре активного согласия, о значении секса, об оргазме, изменах, о призрачном понятии нормы и о разнообразии сексуальностей. Также выясним, в каких вопросах касательно секса люди бывают уязвимы в разные периоды жизни.
 
Вторая часть лекции будет посвящена коммуникации на тему секса. Ведь многие трудности можно преодолеть, просто начав их обсуждать. Мы поговорим о том, как, с кем, когда и где лучше говорить о сексе.
 
Спикер: Анна Малинина — практикующий психолог, магистр психологии, преподаватель, исследователь и просветитель в области сексуальности.

Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 февраля 2021, воскресенье
14:00
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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3 апреля, суббота 17:00
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