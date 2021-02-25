28 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что важно знать о сексе современному человеку». В лекции будут озвучены наиболее важные и актуальные принципы сексуальных отношений. Понимание этих принципов помогает лучше узнавать себя и партнера, чувствовать меньше неуверенности в сфере секса, получать больше удовольствия от него.

Поговорим о культуре активного согласия, о значении секса, об оргазме, изменах, о призрачном понятии нормы и о разнообразии сексуальностей. Также выясним, в каких вопросах касательно секса люди бывают уязвимы в разные периоды жизни.

Вторая часть лекции будет посвящена коммуникации на тему секса. Ведь многие трудности можно преодолеть, просто начав их обсуждать. Мы поговорим о том, как, с кем, когда и где лучше говорить о сексе.