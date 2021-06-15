Звёзды ВИА «Рождённые в СССР»
9 января впервые в Туле на сцене ГКЗ состоится гала-концерт самых
любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия.
Музыканты, мастера с большим творческим стажем исполнят композиции в
живую и с советским знаком качества!
На сцену выйдут солисты и золотые голоса легендарных ВИА – заслуженные артисты СССР и России. Вас ждет встреча с такими артистами как: Анатолий Алёшин - экс-солист ВИА «Веселые Ребята», «Аракс», экс-солист ВИА «Песняры» п / у Л. Борткевича Михаил Долотов, солист, золотой голос ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров, ВИА «Надежда» п/у композитора, засл. арт. России Олега Коледина. Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей Родины.
В гала-концерте будут исполнены самые популярные и любимые песни, как: «Листья жёлтые», «Синяя вечность», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Клён», «Белый теплоход», «Я иду тебе на встречу», «Не надо печалиться», «Кто тебе сказал», «Синий иней», «Качается вагон» и многие другие полюбившиеся песни ставшие культурным достоянием советской эстрады! Ждём Вас на встречу с прекрасным.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
9 января 2022, воскресенье
19:00
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽