афиша
афиша
Регистрация
Звёзды ВИА «Рождённые в СССР»

Звёзды ВИА «Рождённые в СССР»

9 января впервые в Туле на сцене ГКЗ состоится гала-концерт самых
любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия.
Музыканты, мастера с большим творческим стажем исполнят композиции в
живую и с советским знаком качества!
 
На сцену выйдут солисты и золотые голоса легендарных ВИА – заслуженные артисты СССР и России. Вас ждет встреча с такими артистами как: Анатолий Алёшин - экс-солист ВИА «Веселые Ребята», «Аракс», экс-солист ВИА «Песняры» п / у Л. Борткевича Михаил Долотов, солист, золотой голос ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров, ВИА «Надежда» п/у композитора, засл. арт. России Олега Коледина. Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей Родины.
 
В гала-концерте будут исполнены самые популярные и любимые песни, как: «Листья жёлтые», «Синяя вечность», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Клён», «Белый теплоход», «Я иду тебе на встречу», «Не надо печалиться», «Кто тебе сказал», «Синий иней», «Качается вагон» и многие другие полюбившиеся песни ставшие культурным достоянием советской эстрады! Ждём Вас на встречу с прекрасным.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 января 2022, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.