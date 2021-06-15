Звёзды ВИА «Рождённые в СССР»

9 января впервые в Туле на сцене ГКЗ состоится гала-концерт самых

любимых и легендарных ВИА 70-х и 80-х годов прошлого столетия.

Музыканты, мастера с большим творческим стажем исполнят композиции в

живую и с советским знаком качества!

На сцену выйдут солисты и золотые голоса легендарных ВИА – заслуженные артисты СССР и России. Вас ждет встреча с такими артистами как: Анатолий Алёшин - экс-солист ВИА «Веселые Ребята», «Аракс», экс-солист ВИА «Песняры» п / у Л. Борткевича Михаил Долотов, солист, золотой голос ВИА «Поющие Сердца» Игорь Офицеров, ВИА «Надежда» п/у композитора, засл. арт. России Олега Коледина. Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей Родины.

В гала-концерте будут исполнены самые популярные и любимые песни, как: «Листья жёлтые», «Синяя вечность», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Клён», «Белый теплоход», «Я иду тебе на встречу», «Не надо печалиться», «Кто тебе сказал», «Синий иней», «Качается вагон» и многие другие полюбившиеся песни ставшие культурным достоянием советской эстрады! Ждём Вас на встречу с прекрасным.