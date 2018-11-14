7 января на сцене Harat's pub выступит коллектив Zero People. В рамках большого тура по стране коллектив представит тулякам свою новую пластинку «Красота».

Zero People — сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Самобытному стилю Zero People непросто подобрать аналогии. Темпераментный рок, сыгранный на рояле, заставляет вспомнить стадионные гимны Muse и Coldplay, а некоторые аранжировки, при общей аскетичности звучания, удивляют электроникой в духе ранних Mars Volta.

Поклонники группы особо ценят лирику Александра Красовицкого, которая в этом проекте звучит с максимальной, подчас шокирующей откровенностью.

За 7 лет существования Zero People стали одним из самых востребованных концертных коллективов.

Zero People покорили своими акустическими сетами крупнейшие рок-фестивали страны, такие как KUBANA и Нашествие, продемонстрировав: камерный дуэт вокала и клавиш может завоевать любовь стадиона.

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