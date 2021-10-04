VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

20 октября в Concert Hall выступит Вивиан Сессомс. Певица родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он не занимался. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна). Вивиан Сессомс начала петь c ранних лет, большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, далее были эпизоды сотрудничества с Майклом Джексоном, Чакой Хан, Стиви Уандером, Шер, Донной Саммер и многими другими звездами мирового уровня.

Свой последний альбом Сессомс выпустила еще в 2007 году, и вот, после долгого перерыва, в ноябре 2018 года Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life.

Упорная работа и природный талант позволили Вивиан выступить на таких культовых площадках, как Карнеги Холл, Радио Сити Мюзик Холл, Мэдисон Сквер Гарден, Театр Маяк, Театр Аполлона, Ирвинг Плаза и многих других, а также путешествовать по миру и петь на разных языках.

Насладиться харизмой и вокалом певицы российская публика сможет во время ее тура по России!