VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
20 октября в Concert Hall выступит Вивиан Сессомс. Певица родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он не занимался. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна). Вивиан Сессомс начала петь c ранних лет, большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, далее были эпизоды сотрудничества с Майклом Джексоном, Чакой Хан, Стиви Уандером, Шер, Донной Саммер и многими другими звездами мирового уровня.
Свой последний альбом Сессомс выпустила еще в 2007 году, и вот, после долгого перерыва, в ноябре 2018 года Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life.