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VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

20 октября в Concert Hall выступит Вивиан Сессомс. Певица родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он не занимался. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна). Вивиан Сессомс начала петь c ранних лет, большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, далее были эпизоды сотрудничества с Майклом Джексоном, Чакой Хан, Стиви Уандером, Шер, Донной Саммер и многими другими звездами мирового уровня.

Свой последний альбом Сессомс выпустила еще в 2007 году, и вот, после долгого перерыва, в ноябре 2018 года Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life. 

Упорная работа и природный талант позволили Вивиан выступить на таких культовых площадках, как Карнеги Холл, Радио Сити Мюзик Холл, Мэдисон Сквер Гарден, Театр Маяк, Театр Аполлона, Ирвинг Плаза и многих других, а также путешествовать по миру и петь на разных языках.
 
Насладиться харизмой и вокалом певицы российская публика сможет во время ее тура по России!
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 октября 2021, среда
20:00
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Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»
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23 октября - 6 ноября
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 ₽  Билеты: 650 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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23 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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