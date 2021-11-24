Увула
25 ноября в «Типографии» состоится концерт питерской рок-группы «Увула». Музыканты приедут к нам с новым альбомом «Устойчивая непогода», старыми треками, длинной программой и, конечно, свежим мерчем.
Стоимость: от 700 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 ноября 2021, четверг
19:30
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽