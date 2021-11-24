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Увула

Увула

25 ноября в «Типографии» состоится концерт питерской рок-группы «Увула». Музыканты приедут к нам с новым альбомом «Устойчивая непогода», старыми треками, длинной программой и, конечно, свежим мерчем. 

Стоимость: от 700 руб. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 ноября 2021, четверг
19:30
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Касса
Мастер
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Джаз-клуб: Джаз вдвоем | Екатерина Унгвари, Матвей Байдиков
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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