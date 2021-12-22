Tula metal evening
21 января в тульском рок-клубе «М2» состоится Tula metal evening — металлический вечер с участием групп Astirium, Апокалипсис и Last Empire.
Мероприятие отменено.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
21 января 2022, пятница
20:00
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽