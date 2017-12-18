Тульский государственный хор
Концерт памяти народного артиста России
В 1952 г. в Тульскую филармонию на работу приезжает выпускник Московской консерватории, талантливый дирижер Иосиф Михайловский. Более сорока лет он руководил Тульским государственным хором и отдал ему всю свою творческую жизнь, прославив этот коллектив на всю страну. В 1957 г. Тульский хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. В этом же году
Художественный руководитель и дирижер Тульского государственного хора — лауреат Премии города Москвы, профессор Александр Соловьев.
Главный дирижер — Георгий Августинович.
Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко.
В концерте принимает участие: Хор центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».
Специальный гость — Лауреат международных конкурсов Хидака Шино (фортепиано, Япония).
В программе: А. Бабаджанян, А. Пахмутова, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин, Я. Френкель, А. Эшпай, Я. Дубравин, Р. Паулс.
Цена билета 300−350 Р.