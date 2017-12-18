Тульский государственный хор

Концерт памяти народного артиста России И. А. Михайловского .

В 1952 г. в Тульскую филармонию на работу приезжает выпускник Московской консерватории, талантливый дирижер Иосиф Михайловский. Более сорока лет он руководил Тульским государственным хором и отдал ему всю свою творческую жизнь, прославив этот коллектив на всю страну. В 1957 г. Тульский хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. В этом же году И. А. Михайловского назначают директором, художественным руководителем Тульской филармонии. За годы руководства этим уникальным человеком Тульская филармония стала одной из самых известных в СССР, все знаменитости той эпохи побывали в Туле на гастролях, а самого Иосифа Михайловского можно назвать филармонической легендой. Он неоднократно отвергал предложения возглавить московские культурные учреждения и коллективы и проработал в Туле около 50 лет, до 1996 г. В 2000 г. Тульской областной филармонии присвоено имя И. А. Михайловского .

Художественный руководитель и дирижер Тульского государственного хора — лауреат Премии города Москвы, профессор Александр Соловьев.

Главный дирижер — Георгий Августинович.

Хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко.

В концерте принимает участие: Хор центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».

Специальный гость — Лауреат международных конкурсов Хидака Шино (фортепиано, Япония).

В программе: А. Бабаджанян, А. Пахмутова, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин, Я. Френкель, А. Эшпай, Я. Дубравин, Р. Паулс.

Цена билета 300−350 Р.