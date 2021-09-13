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Тульский филармонический симфонический оркестр

Тульский филармонический симфонический оркестр

На закрытии ХI Международного музыкального фестиваля медного духового искусства «BRASS DAYS» 8 октября на сцене Концертного зала выступит Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Владислав Лаврик). В программе прозвучит цикл «Времена года» А. Вивальди. В качестве солиста выступит молодой талантливый музыкант, лауреат международных конкурсов Равиль Ислямов (скрипка).

Равиль Ислямов (скрипка)
Родился в 2001 году во Владимире. Выпускник Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Народного артиста России, профессора Александра Винницкого). В настоящее время – студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классе того же педагога.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов:
 
2016 – победитель (Золотая медаль) Молодёжных Дельфийских игр России (Тюмень).
– обладатель Гран-При на XII Международном конкурсе скрипачей им. Л. ван Бетховена (Австрия).
– победитель (Золотая медаль) XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Москва).
2018 – победитель III Всероссийского музыкального конкурса (Москва).
– победитель XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток).
2019 – обладатель звания «Лучший участник II тура» на XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского
 
Принимал участие в мастер-классах Александра Винницкого, Бориса Кушнира. Ведёт активную концертную деятельность. Гастролирует по России и за рубежом. В настоящее время играет на скрипке Джузеппе Гварнери «дель Джезу» 1735 года, предоставленной Санкт-Петербургским Домом музыки. Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки с 2017 года.
 
Исполнители:
 
Тульский филармонический симфонический оркестр.
 
Художественный руководитель и главный дирижёр – Владислав Лаврик.
 
Солист – лауреат международных конкурсов Равиль ИСЛЯМОВ, скрипка.
 
В программе: А. Вивальди. «Времена года».
 
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
8 октября 2021, пятница
18:30
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Касса
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
F.P.G
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9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Поющие гитары
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11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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