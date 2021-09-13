На закрытии ХI Международного музыкального фестиваля медного духового искусства «BRASS DAYS» 8 октября на сцене Концертного зала выступит Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Владислав Лаврик). В программе прозвучит цикл «Времена года» А. Вивальди. В качестве солиста выступит молодой талантливый музыкант, лауреат международных конкурсов Равиль Ислямов (скрипка).

Равиль Ислямов (скрипка)

Родился в 2001 году во Владимире. Выпускник Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Народного артиста России, профессора Александра Винницкого). В настоящее время – студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классе того же педагога.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов:

2016 – победитель (Золотая медаль) Молодёжных Дельфийских игр России (Тюмень).

– обладатель Гран-При на XII Международном конкурсе скрипачей им. Л. ван Бетховена (Австрия).

– победитель (Золотая медаль) XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Москва).

2018 – победитель III Всероссийского музыкального конкурса (Москва).

– победитель XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток).

2019 – обладатель звания «Лучший участник II тура» на XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского

Принимал участие в мастер-классах Александра Винницкого, Бориса Кушнира. Ведёт активную концертную деятельность. Гастролирует по России и за рубежом. В настоящее время играет на скрипке Джузеппе Гварнери «дель Джезу» 1735 года, предоставленной Санкт-Петербургским Домом музыки. Участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки с 2017 года.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр.

Художественный руководитель и главный дирижёр – Владислав Лаврик.

Солист – лауреат международных конкурсов Равиль ИСЛЯМОВ, скрипка.

В программе: А. Вивальди. «Времена года».