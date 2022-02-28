27 марта на сцене Harat's pub выступит группа The Dartz. Вы не поверите, но мы вместе с вами прошагали уже целых двадцать пять лет!

Концерт отменен.

На концерты приходят программисты и художники, романтики и «книжные дети», ирландские танцоры, «ролевики» и просто люди в диковинных костюмах, приносят с собой фонари, ветряки, бенгальские огни и воздушные шары, много и громко поют хором. Музыканты выпустили одиннадцать альбомов, и, даже если вы знаете не все, то наверняка слышали песню о пожаре Катти Сарк, или страшилку «Огни самайна», или могучий припев «Когда позовёт тебя море». Эти песни – родом отсюда. В этом году вас ждёт не просто «деньрожденная», а юбилейная программа The Dartz. Поэтому группа сыграет самое лучшее из каждого альбома, начиная с «Ирландских поминок» 1997 года, не забудет и недавно вышедшую Trevlig resa.