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The Dartz

The Dartz

27 марта на сцене Harat's pub выступит группа The Dartz. Вы не поверите, но мы вместе с вами прошагали уже целых двадцать пять лет!

Концерт отменен.

На концерты приходят программисты и художники, романтики и «книжные дети», ирландские танцоры, «ролевики» и просто люди в диковинных костюмах, приносят с собой фонари, ветряки, бенгальские огни и воздушные шары, много и громко поют хором. Музыканты выпустили одиннадцать альбомов, и, даже если вы знаете не все, то наверняка слышали песню о пожаре Катти Сарк, или страшилку «Огни самайна», или могучий припев «Когда позовёт тебя море». Эти песни – родом отсюда. В этом году вас ждёт не просто «деньрожденная», а юбилейная программа The Dartz. Поэтому группа сыграет самое лучшее из каждого альбома, начиная с «Ирландских поминок» 1997 года, не забудет и недавно вышедшую Trevlig resa.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 марта 2022, воскресенье
19:00
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Касса
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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31 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Distemper
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21 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Игра
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22 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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