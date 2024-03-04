TattooIn Band

15 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступят TattooIN — романтики нашего времени, московская группа, играющая актуальный атмосферный гитарный soft rock.

Название группы идентично названию знаменитой песчаной планеты из эпоса Star Wars. Музыканты не видят прямой связи со вселенной Звездных войн, но при этом группа использует ассоциации с бесконечно удаленным заброшенным миром — пристанищем пиратов, центром приключений и невероятных сюжетных линий в своем творчестве.

Приключения, преодоление, размышления о Вселенной и месте человека в ней, и, конечно, любовь — основные темы песен группы, которые мы услышим в арт-кэмпе «Дикая Мята»!



Вход бесплатный.