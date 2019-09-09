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Светлана Безродная и «Вивальди оркестр»

Светлана Безродная и «Вивальди оркестр»

В Городском концертном зале состоится концерт классической музыки. На сцене выступит скрипачка и дирижер Светлана Безродная и ее «Вивальди оркестр».

Ритмы осеннего бульвара из репертуаров знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20-х — 50-х годов XX века — одно из интереснейших направлений в творчестве Светланы Безродной и её «Вивальди-оркестра».

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2019, четверг
19:00
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Касса
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 октября, четверг 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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