Светлана Безродная и «Вивальди оркестр»
В Городском концертном зале состоится концерт классической музыки. На сцене выступит скрипачка и дирижер Светлана Безродная и ее «Вивальди оркестр».
Ритмы осеннего бульвара из репертуаров знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20-х — 50-х годов XX века — одно из интереснейших направлений в творчестве Светланы Безродной и её «Вивальди-оркестра».
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2019, четверг
19:00
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
24 октября, четверг 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽