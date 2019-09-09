Светлана Безродная и «Вивальди оркестр»

В Городском концертном зале состоится концерт классической музыки. На сцене выступит скрипачка и дирижер Светлана Безродная и ее «Вивальди оркестр».

Ритмы осеннего бульвара из репертуаров знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20-х — 50-х годов XX века — одно из интереснейших направлений в творчестве Светланы Безродной и её «Вивальди-оркестра».