24 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы ssshhhiiittt!. Оглянись и не бойся, оставляя за собой собственные страхи и ошибки наполни их музыкой и чувствуй больше, чем когда-либо.

Музыканты подготовили для вас специальный концерт, где будет исполнен альбом «Зло» от начала и до конца. Каждый сам знает, что этот альбом для него значит.



