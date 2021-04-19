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ssshhhiiittt!

ssshhhiiittt!

24 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы ssshhhiiittt!. Оглянись и не бойся, оставляя за собой собственные страхи и ошибки наполни их музыкой и чувствуй больше, чем когда-либо.

Музыканты подготовили для вас специальный концерт, где будет исполнен альбом «Зло» от начала и до конца. Каждый сам знает, что этот альбом для него значит.

 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 апреля 2021, суббота
20:00
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−1
Касса
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Хулиганы
Купить билет
30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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