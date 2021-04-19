ssshhhiiittt!
24 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы ssshhhiiittt!. Оглянись и не бойся, оставляя за собой собственные страхи и ошибки наполни их музыкой и чувствуй больше, чем когда-либо.
Музыканты подготовили для вас специальный концерт, где будет исполнен альбом «Зло» от начала и до конца. Каждый сам знает, что этот альбом для него значит.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 апреля 2021, суббота
20:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽