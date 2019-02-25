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Созвездие Отрезок

Созвездие Отрезок

По независящим от Myslo-кассы причинам, концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене «Октавы» выступит дикий синти-поп коллектив «Созвездие Отрезок». На концерте артисты представят свой дебютный альбом «Приход».

«Созвездие Отрезок» — молодая экспериментальная группа с глубоким басом, женским вокалом на русском языке и яркими синтами. В ее музыке чувствуются энергетика и яркость, на которые уже обратили внимание музыкальные критики, однако некоторая недоговоренность и угловатость в ней тоже присутствуют. Пока что это только заявка на успех, но, в любом случае, за коллективом стоит следить. В 2018 году группа была стала лауреатом в номинации «Воображение года» по версии журнала Colta.ru.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
16 марта 2019, суббота
20:00
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