По независящим от Myslo-кассы причинам, концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене «Октавы» выступит дикий синти-поп коллектив «Созвездие Отрезок». На концерте артисты представят свой дебютный альбом «Приход».

«Созвездие Отрезок» — молодая экспериментальная группа с глубоким басом, женским вокалом на русском языке и яркими синтами. В ее музыке чувствуются энергетика и яркость, на которые уже обратили внимание музыкальные критики, однако некоторая недоговоренность и угловатость в ней тоже присутствуют. Пока что это только заявка на успех, но, в любом случае, за коллективом стоит следить. В 2018 году группа была стала лауреатом в номинации «Воображение года» по версии журнала Colta.ru.