23 апреля в Городском концертном зале пройдет концерт «Синяя Птица Gold Classic». Знаменитые песни «Клен», «Белый теплоход», «Ты мне не снишься» «Горько» «Так вот какая ты» и многие другие в советское время звучали практически в каждой квартире.

Концерт отменен.

Но и сегодня их можно услышать на радиоволнах. На концерте «Синяя Птица Gold Classic» каждый присутствующий сможет переместиться в свою молодость.

«Мы, авторы многих хитов, которые до сих пор на слуху. Каждый, пришедший на концерт имеет право на высокий уровень исполнения. Однако единственный участник золотого состава, оригинальный голос той самой легендарной «Птицы» — Дмитрий Галицкий. Больше никого, к сожалению, не осталось…».