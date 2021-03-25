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Синяя Птица Gold Classic

Синяя Птица Gold Classic

23 апреля в Городском концертном зале пройдет концерт «Синяя Птица Gold Classic». Знаменитые песни «Клен», «Белый теплоход», «Ты мне не снишься» «Горько» «Так вот какая ты» и многие другие в советское время звучали практически в каждой квартире.
 
Концерт отменен.
Но и сегодня их можно услышать на радиоволнах. На концерте «Синяя Птица Gold Classic» каждый присутствующий сможет переместиться в свою молодость.
 
«Мы, авторы многих хитов, которые до сих пор на слуху. Каждый, пришедший на концерт имеет право на высокий уровень исполнения. Однако единственный участник золотого состава, оригинальный голос той самой легендарной «Птицы» — Дмитрий Галицкий. Больше никого, к сожалению, не осталось…».
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 апреля 2021, пятница
19:00
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Касса
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Песни группы Король и Шут
Купить билет
28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Gorizont Entertainment
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15 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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