афиша
афиша
Регистрация
Шоу Stand up

Шоу Stand up

По независящим от Myslo-кассы причинам шоу отменено. Инструкция по возврату денежный средств поступит по эл. почте.

В ресторане «Пряности и Радости» состоится шоу стендап от звёзд телеканала ТНТ. На сцене выступят:

  • Андрей Цеховский — участник шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, «Вечерний Ургант»
  • Артур Чапарян — участник «Вечерний Ургант», шоу «Stand Up на ТНТ»
  • Елена Новикова — победитель шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, резидент шоу «Stand UP» на ТНТ

Где и когда?
Пряности и Радости, ресторан
Тула, улица Октябрьская, 1д
27 марта 2020, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Lumen
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Nagart
Купить билет
17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.