Шоу Stand up
По независящим от Myslo-кассы причинам шоу отменено. Инструкция по возврату денежный средств поступит по эл. почте.
В ресторане «Пряности и Радости» состоится шоу стендап от звёзд телеканала ТНТ. На сцене выступят:
- Андрей Цеховский — участник шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, «Вечерний Ургант»
- Артур Чапарян — участник «Вечерний Ургант», шоу «Stand Up на ТНТ»
- Елена Новикова — победитель шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, резидент шоу «Stand UP» на ТНТ
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 1д
27 марта 2020, пятница
20:00
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽