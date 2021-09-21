Shortparis
5 ноября в клубе Backstage петербургская авант-панк-группа Shortparis презентует новый альбом «Яблонный сад». Развлечение - деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.
Индустрия развлечения - коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт - массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.
Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.
Shortparis - музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
5 ноября 2021, пятница
21:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽