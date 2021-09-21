5 ноября в клубе Backstage петербургская авант-панк-группа Shortparis презентует новый альбом «Яблонный сад». Развлечение - деятельность для приобретения удовольствия и снятия скуки, проведение досуга.



Индустрия развлечения - коммерческая деятельность в сфере организации и проведения досуга. Концерт - массовое зрелищное событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе.

Ритуал – совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или сакральную церемонию. Характеризуется символичностью действий, утратой их утилитарного значения в строго установленной и демонстративной форме.

Shortparis - музыкальный коллектив, исследующий границы элитарного и массового искусства.