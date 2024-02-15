18 апреля в манеже Центрального стадиона «Арсенал» пройдет стендап-концерт Сергея Орлова.

Народный комик, писатель русской действительности, заслуженный эм-си провинциального ночного клуба, бывший спортсмен и баптист из поселка Депутатский Якутской области. Закрыл мечту «сняться в главной роли в крутом пацанском боевике» еще в детстве, поэтому такую мелочь, как приглашение в «Вечерний Ургант», воспринял спокойно.

Если сложить все случаи, когда Орлов чем-то болел, можно поверить в наказания свыше. Благодаря стендапу решил не спиваться, а стал первым, кто монетизировал тяжелую судьбу. Завел подкаст, чтобы как-то использовать занавеску на кухне и общаться с друзьями-наркоманами, но внезапно к нему стали приходить умные люди, и теперь Сергей Орлов — наш Джо Роган.



Стоимость: от 2000 руб.