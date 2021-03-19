Semenyak
2 апреля на сцене клуба Backstage выступит Semenyak. Весной 2021 года стартует первая часть долгожданного сольного тура артиста! Любимые песни из нашумевших альбомов + новые песни, которые ты первым услышишь вживую.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
2 апреля 2021, пятница
20:00
10 апреля, суббота 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-2100 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽