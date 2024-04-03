Саша Босс
19 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит Саша Босс в Дачном Клубе «Тинькофф».
Саша Босс — артист, автор-исполнитель из Ростова-на-Дону. Находит себя в
жанрах: поп, поп-рок, соул, r’n’b.
Её концерты — это душевные разговоры, эмоции, сбивающие всё на своем
пути, исцеляющие стихи и глубокая музыка. С помощью клавиш и голоса Саша создает волшебную любовную химию между музыкой и зрителем.
Каждая программа — это отдельная личная история со своими интерактивами и сюрпризами.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
19 апреля 2024, пятница
21:00
18 октября - 27 апреля 2023
11 - 24 апреля
23 апреля, вторник 00:00
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