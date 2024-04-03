19 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит Саша Босс в Дачном Клубе «Тинькофф».



Саша Босс — артист, автор-исполнитель из Ростова-на-Дону. Находит себя в

жанрах: поп, поп-рок, соул, r’n’b.



Её концерты — это душевные разговоры, эмоции, сбивающие всё на своем

пути, исцеляющие стихи и глубокая музыка. С помощью клавиш и голоса Саша создает волшебную любовную химию между музыкой и зрителем.

Каждая программа — это отдельная личная история со своими интерактивами и сюрпризами.



Вход бесплатный. ​​​​​​​