«Руки Вверх!» — всенародно любимая поп-группа, ставшая знаковым явлением в отечественной массовой культуре.

В далеком 1995 году «Руки» записали на кассету несколько песен и с припиской «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх!» передали кассету на радио «MAXIMUM» Ольге Максимовой. Именно она поставили песни в ротацию, впервые объявив, что исполняет их группа «Руки Вверх!». Успех был оглушительный. Песни «Малыш» и «Студент» в течение месяцев возглавляли хит-парады. В сумбурные перестроечные годы песни с незатейливыми, но понятными словами, с ритмичной танцевальной музыкой легко нашли путь к сердцам подростков и молодежи. Само название «Руки Вверх!» — призыв диджеев двигать телом (кстати, «Двигай телом» — название одной из песен группы). «Руки Вверх!» записывали по два-три альбома в год. Получили множество наград, в том числе за развитие популярной музыки в России, золотые и платиновые альбомы, серебряные диски.

Билеты на концерт легендарных «Руки вверх!» помогут на целый вечер забыть о проблемах.

Юные поклонники группы выросли, но любимая с детства музыка не забылась. Добрая, позитивная. Люди продолжают ее слушать. Сергей Жуков активно гастролирует, а значит, народ по-прежнему готов двигать телом под простодушные хиты.