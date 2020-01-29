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Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев

Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев

Внимание! Концерт перенес с 3 апреля на 20 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Доме Дворянского собрания выступит творческий тандем из вокалистов Ольги Невской и Сергея Петрищева.

Когда в Европе царило музыкальное направление Романтизм, яркими представителями которого являются выдающиеся музыканты и композиторы - Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, в России расцветал Золотой век романса и творили композиторы А. Варламов, П. Булахов, А Алябьев, А Гурилёв, А. Даргомыжский, М.Глинка.

Соединив две временные параллели мы получили название «Романтики Романса», которое отражает не только музыкальную составляющую программы, но и состояние души исполнителей.

В концерте прозвучит хрупкая и нежная романсовая лирика и зажигательные ритмы «цыганских» напевов.

Сиреневый вечер при свечах, плавно переходящий в ночь, красивые лирические мелодии в живом исполнении, яркое и темпераментное звучание любимых популярных романсов.

В программе:

  • «Я встретил вас»,
  • «В крови горит огонь желанья»,
  • «Я помню чудное мгновенье»,
  • «Соловей»,
  • «Капризная, упрямая»,
  • «Две розы» и др.
  • романсы А. Алябьева, А. Варламова, М. Глинки, А. Гурилёва, А. Даргомыжского и др.
 

Ольга НЕВСКАЯ — лирико-колоратурное сопрано. ГРАН ПРИ конкурса исполнителей русского романса, конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина.
Солистка фонда им. Фёдора Шаляпина, сотрудничает с фондом Елены Образцовой.

Сергей Петрищев (тенор) — ведущий солист музыкального театра Натальи Сац. Обладатель мягкого, красивого, «лемешевского» тембра голоса. Лауреат 1 премии конкурса «Романсиада». Молодой, востребованный артист, выступает на лучших сценах Москвы и России.
Справки по телефону: +7 (910)552−67−37

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
20 ноября 2020, пятница
18:30
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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
Купить билет
22 ноября, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
Северный Флот
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17 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Слот
Купить билет
4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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