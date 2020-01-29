Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Внимание! Концерт перенес с 3 апреля на 20 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.
В Доме Дворянского собрания выступит творческий тандем из вокалистов Ольги Невской и Сергея Петрищева.
Когда в Европе царило музыкальное направление Романтизм, яркими представителями которого являются выдающиеся музыканты и композиторы - Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, в России расцветал Золотой век романса и творили композиторы А. Варламов, П. Булахов, А Алябьев, А Гурилёв, А. Даргомыжский, М.Глинка.
Соединив две временные параллели мы получили название «Романтики Романса», которое отражает не только музыкальную составляющую программы, но и состояние души исполнителей.
В концерте прозвучит хрупкая и нежная романсовая лирика и зажигательные ритмы «цыганских» напевов.
Сиреневый вечер при свечах, плавно переходящий в ночь, красивые лирические мелодии в живом исполнении, яркое и темпераментное звучание любимых популярных романсов.
В программе:
- «Я встретил вас»,
- «В крови горит огонь желанья»,
- «Я помню чудное мгновенье»,
- «Соловей»,
- «Капризная, упрямая»,
- «Две розы» и др.
- романсы А. Алябьева, А. Варламова, М. Глинки, А. Гурилёва, А. Даргомыжского и др.
Ольга НЕВСКАЯ — лирико-колоратурное сопрано. ГРАН ПРИ конкурса исполнителей русского романса, конкурса вокалистов им.
Солистка фонда им. Фёдора Шаляпина, сотрудничает с фондом Елены Образцовой.
Сергей Петрищев (тенор) — ведущий солист музыкального театра Натальи Сац. Обладатель мягкого, красивого, «лемешевского» тембра голоса. Лауреат 1 премии конкурса «Романсиада». Молодой, востребованный артист, выступает на лучших сценах Москвы и России.
Справки по телефону: +7 (910)552−67−37