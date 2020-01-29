Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев

Внимание! Концерт перенес с 3 апреля на 20 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Доме Дворянского собрания выступит творческий тандем из вокалистов Ольги Невской и Сергея Петрищева.

Когда в Европе царило музыкальное направление Романтизм, яркими представителями которого являются выдающиеся музыканты и композиторы - Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, в России расцветал Золотой век романса и творили композиторы А. Варламов, П. Булахов, А Алябьев, А Гурилёв, А. Даргомыжский, М.Глинка.

Соединив две временные параллели мы получили название «Романтики Романса», которое отражает не только музыкальную составляющую программы, но и состояние души исполнителей.

В концерте прозвучит хрупкая и нежная романсовая лирика и зажигательные ритмы «цыганских» напевов.

Сиреневый вечер при свечах, плавно переходящий в ночь, красивые лирические мелодии в живом исполнении, яркое и темпераментное звучание любимых популярных романсов.

В программе:

«Я встретил вас»,

«В крови горит огонь желанья»,

«Я помню чудное мгновенье»,

«Соловей»,

«Капризная, упрямая»,

«Две розы» и др.

романсы А. Алябьева, А. Варламова, М. Глинки, А. Гурилёва, А. Даргомыжского и др.

Ольга НЕВСКАЯ — лирико-колоратурное сопрано. ГРАН ПРИ конкурса исполнителей русского романса, конкурса вокалистов им. Ф. И. Шаляпина .

Солистка фонда им. Фёдора Шаляпина, сотрудничает с фондом Елены Образцовой.

Сергей Петрищев (тенор) — ведущий солист музыкального театра Натальи Сац. Обладатель мягкого, красивого, «лемешевского» тембра голоса. Лауреат 1 премии конкурса «Романсиада». Молодой, востребованный артист, выступает на лучших сценах Москвы и России.

Справки по телефону: +7 (910)552−67−37