Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга
15 февраля в Городском концертном зале санкт-петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra при участии cолистов оперных театров Санкт-Петербурга представит новую программу, состоящую из лучших мировых рок хитов!
Имея за плечами своей недолгой карьеры сотни концертов в России и странах близлежащего зарубежья, заключив контракт с крупным американским лейблом, коллектив решил изменить фундаментальную основу исполняемых произведений и в сотрудничестве с популярным музыкантом, аранжировщиком, продюсером, обладателем Премми Grammy Полом Брайаном (Лос-Анджелес, США) подготовил программу с новыми аранжировками любимых рок-хитов. Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, Queen и другие легенды мирового рока заблестят в новых
красках глазами легендарного продюсера и блестящих русских музыкантов.
Так же в программу включены лучшие рок-хиты русской музыки. «Король и Шут», «Кино», «Мумий Тролль» и музыка других легенд русского рока так же неотъемлемая часть программы .
До встречи на концерте, пусть праздник симфонической рок музыки будет вечным!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
15 февраля 2022, вторник
19:00
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽