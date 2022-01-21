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Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга

Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга

15 февраля в Городском концертном зале санкт-петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra при участии cолистов оперных театров Санкт-Петербурга представит новую программу, состоящую из лучших мировых рок хитов!

Имея за плечами своей недолгой карьеры сотни концертов в России и странах близлежащего зарубежья, заключив контракт с крупным американским лейблом, коллектив решил изменить фундаментальную основу исполняемых произведений и в сотрудничестве с популярным музыкантом, аранжировщиком, продюсером, обладателем Премми Grammy Полом Брайаном (Лос-Анджелес, США) подготовил программу с новыми аранжировками любимых рок-хитов. Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, Queen и другие легенды мирового рока заблестят в новых
красках глазами легендарного продюсера и блестящих русских музыкантов.
 

Так же в программу включены лучшие рок-хиты русской музыки. «Король и Шут», «Кино», «Мумий Тролль» и музыка других легенд русского рока так же неотъемлемая часть программы .
 
До встречи на концерте, пусть праздник симфонической рок музыки будет вечным!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 февраля 2022, вторник
19:00
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Касса
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный Подряд
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20 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Рок-Хиты. Симфонический оркестр и солисты оперных театров Санкт-Петербурга
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15 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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