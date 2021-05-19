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Раскаленный город

Раскаленный город

Концерт отменен.



26 июня в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Раскаленный город». «Раскаленный город» — профессиональная музыкальная группа, драйвовый утяжелённый русский рок-н-ролл. Прекрасный звук. Интригующая лирика. Харизматичный вокал.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 июня 2021, суббота
20:00
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Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
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27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
10 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Курс по диджеингу
Купить билет
9 июля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 5000 ₽
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