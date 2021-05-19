Раскаленный город
Концерт отменен.
26 июня в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Раскаленный город». «Раскаленный город» — профессиональная музыкальная группа, драйвовый утяжелённый русский рок-н-ролл. Прекрасный звук. Интригующая лирика. Харизматичный вокал.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 июня 2021, суббота
20:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽