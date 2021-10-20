RAMMSTEIN tribute show
3 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит RAMMSTEIN tribute show! В этот вечер чики мокреют, а перцы остреют! Харизматичные и похабные эротоманы RAMMproJect сотрясут стены клуба шкавалом гитарных рифов и пробирающим вокалом! А авторский проект PORNOproJect заставит краснеть за нас. Твоей маме это точно не понравится.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 декабря 2021, пятница
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽