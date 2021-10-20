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RAMMSTEIN tribute show

RAMMSTEIN tribute show

3 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит RAMMSTEIN tribute show! В этот вечер чики мокреют, а перцы остреют! Харизматичные и похабные эротоманы RAMMproJect сотрясут стены клуба шкавалом гитарных рифов и пробирающим вокалом! А авторский проект PORNOproJect заставит краснеть за нас. Твоей маме это точно не понравится. 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 декабря 2021, пятница
19:00
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RAMMSTEIN tribute show
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3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Мегаломания
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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