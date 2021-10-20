3 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит RAMMSTEIN tribute show! В этот вечер чики мокреют, а перцы остреют! Харизматичные и похабные эротоманы RAMMproJect сотрясут стены клуба шкавалом гитарных рифов и пробирающим вокалом! А авторский проект PORNOproJect заставит краснеть за нас. Твоей маме это точно не понравится.