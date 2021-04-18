Праздничный концерт ко Дню Победы

9 мая на сцене ДК Туламашзавод состоится на праздничный эстрадно-юмористический концерт, посвященный Дню Победы.

Концерт отменён.

В программе примут участие:

Ансамбль казачьей песни и пляски «Кладезъ»

(песни донских, терских и кубанских казаков, казачий боевой пляс, фланкировка шашками, трюки);

Артисты программ цирка Дю Солей(цирковая династия Тесленко: акробаты, жонглеры, верхние гимнастки);

Известные сатирики и юмористы (М.Вашуков, Н.Лукинский, Ю.Аскеров, Е.Смолин);

Певцы и музыканты Москонцерта (И.Ушуллу, Е.Кунгуров, В.Маркин, М.Муромов, Р.Алехно или др.).

Продолжительность концерта: 120-140 минут.

Организатор оставляет за собой право изменения в выборе

участников программы.