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Праздничный концерт ко Дню Победы

Праздничный концерт ко Дню Победы

9 мая на сцене ДК Туламашзавод состоится на праздничный эстрадно-юмористический концерт, посвященный Дню Победы.
 
Концерт отменён.
 
В программе примут участие:
 
  • Ансамбль казачьей песни и пляски «Кладезъ»
  • (песни донских, терских и кубанских казаков, казачий боевой пляс, фланкировка шашками, трюки);
  • Артисты программ цирка Дю Солей(цирковая династия Тесленко: акробаты, жонглеры, верхние гимнастки);
  • Известные сатирики и юмористы (М.Вашуков, Н.Лукинский, Ю.Аскеров, Е.Смолин);
  • Певцы и музыканты Москонцерта (И.Ушуллу, Е.Кунгуров, В.Маркин, М.Муромов, Р.Алехно или др.).
Продолжительность концерта: 120-140 минут.
 
Организатор оставляет за собой право изменения в выборе
участников программы.
 
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
9 мая 2021, воскресенье
18:00
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