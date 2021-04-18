Праздничный концерт ко Дню Победы
9 мая на сцене ДК Туламашзавод состоится на праздничный эстрадно-юмористический концерт, посвященный Дню Победы.
Концерт отменён.
В программе примут участие:
- Ансамбль казачьей песни и пляски «Кладезъ»
- (песни донских, терских и кубанских казаков, казачий боевой пляс, фланкировка шашками, трюки);
- Артисты программ цирка Дю Солей(цирковая династия Тесленко: акробаты, жонглеры, верхние гимнастки);
- Известные сатирики и юмористы (М.Вашуков, Н.Лукинский, Ю.Аскеров, Е.Смолин);
- Певцы и музыканты Москонцерта (И.Ушуллу, Е.Кунгуров, В.Маркин, М.Муромов, Р.Алехно или др.).
Продолжительность концерта: 120-140 минут.
Организатор оставляет за собой право изменения в выборе
участников программы.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
9 мая 2021, воскресенье
18:00
22 мая - 21 августа
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
30 мая, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽