Porto Moris
22 августа в тульском рок-клубе M2 выступит московская рок-группа Porto Moris. Творчество Porto Moris сегодня - это вдохновляющая музыка, ироничные тексты, любопытные рифмы и стремление к гармоничному сочетанию рок-музыки и поэзии. Наиболее известные композиции - «Fender, Converse & Cadillac», «Когда все серьезно», «Кто ты». В 2017 году вышел альбом "Искусственный свет", в который вошли 10 лучших песен за последние три года творчества.
Со времени создания группа дала более двухсот концертов, включая фестивали, выступления на городских площадках Москвы и МО, живые выступления в эфирах радиостанций и на телевидении. В данный момент группа активно работает над новым альбомом.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
22 августа 2020, суббота
19:00
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽