22 августа в тульском рок-клубе M2 выступит московская рок-группа Porto Moris. Творчество Porto Moris сегодня - это вдохновляющая музыка, ироничные тексты, любопытные рифмы и стремление к гармоничному сочетанию рок-музыки и поэзии. Наиболее известные композиции - «Fender, Converse & Cadillac», «Когда все серьезно», «Кто ты». В 2017 году вышел альбом "Искусственный свет", в который вошли 10 лучших песен за последние три года творчества.

Со времени создания группа дала более двухсот концертов, включая фестивали, выступления на городских площадках Москвы и МО, живые выступления в эфирах радиостанций и на телевидении. В данный момент группа активно работает над новым альбомом.