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Porto Moris

Porto Moris

17 апреля московская рок-группа Porto Moris презентует новый альбом в легендарном тульском рок-клубе М2. В новом альбоме вы найдете самые разные песни - но все они написаны и записаны для того, чтобы поднять вам настроение, или натолкнуть на интересные размышления... Или чтобы вы просто потанцевали и весело провели время! Рок-н-ролл лечит от любых недугов, хотя и не является лекарственным средством

Музыка Porto Moris – лёгкий рок с элементами классического рок-н-ролла и блюза. Наши песни – это размышления о мире, в котором мы все оказались. Под них можно рефлексировать, грустить, или танцевать – каждый выбирает, что ему ближе. Мы же ценим и любим искренние эмоции, и уверены, что рок-н-ролл лечит от любых недугов, хоть и не является медицинским средством!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 апреля 2021, суббота
19:00
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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Mgzavrebi
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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4 мая, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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