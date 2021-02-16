17 апреля московская рок-группа Porto Moris презентует новый альбом в легендарном тульском рок-клубе М2. В новом альбоме вы найдете самые разные песни - но все они написаны и записаны для того, чтобы поднять вам настроение, или натолкнуть на интересные размышления... Или чтобы вы просто потанцевали и весело провели время! Рок-н-ролл лечит от любых недугов, хотя и не является лекарственным средством



Музыка Porto Moris – лёгкий рок с элементами классического рок-н-ролла и блюза. Наши песни – это размышления о мире, в котором мы все оказались. Под них можно рефлексировать, грустить, или танцевать – каждый выбирает, что ему ближе. Мы же ценим и любим искренние эмоции, и уверены, что рок-н-ролл лечит от любых недугов, хоть и не является медицинским средством!