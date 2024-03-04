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Полынь Folk

Полынь Folk

22 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит этно-коллектив «Полынь Folk».

Музыканты исполняют аутентичные русский народные песни в синтезе с современными обработками. В репертуаре коллектива есть каверы, авторская музыка и подлинный фольклор в первозданном его звучании.

Древние аграрно-магические обряды западной Руси погрузят вас в «транс» и подарят высокие мистические вибрации, а танцевальные треки в современной обработке не дадут усидеть на месте!

Вход бесплатный.

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
22 марта 2024, пятница
21:00
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