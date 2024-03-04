Полынь Folk
22 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступит этно-коллектив «Полынь Folk».
Музыканты исполняют аутентичные русский народные песни в синтезе с современными обработками. В репертуаре коллектива есть каверы, авторская музыка и подлинный фольклор в первозданном его звучании.
Древние аграрно-магические обряды западной Руси погрузят вас в «транс» и подарят высокие мистические вибрации, а танцевальные треки в современной обработке не дадут усидеть на месте!
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
22 марта 2024, пятница
21:00
28 декабря - 30 марта 2023
18 октября - 30 марта 2023
26 марта, вторник 00:00
4 - 24 марта
21 - 22 марта
21 - 27 марта