Перемотка
8 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы «Перемотка» - яркие представители российской пост-панк сцены. Новые песни и все старые хиты в рамках «Как тебя покорить» тура.
Их музыка — контрастное сочетание теплой ностальгии и холодного звучания пост-панка. Каноничная драм-машина, мелодичные гитары, обволакивающий фактурный вокал и яркие запоминающиеся тексты.
Так же на концерте можно будет услышать совсем старый материал, который группа почти не играла вживую.
Стоимость: 900 руб.
Стоимость: 900 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 декабря 2021, среда
20:00
25 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽