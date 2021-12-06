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Перемотка

Перемотка

8 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы «Перемотка» - яркие представители российской пост-панк сцены. Новые песни и все старые хиты в рамках «Как тебя покорить» тура.

Их музыка — контрастное сочетание теплой ностальгии и холодного звучания пост-панка. Каноничная драм-машина, мелодичные гитары, обволакивающий фактурный вокал и яркие запоминающиеся тексты.
Так же на концерте можно будет услышать совсем старый материал, который группа почти не играла вживую.

Стоимость: 900 руб. 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 декабря 2021, среда
20:00
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