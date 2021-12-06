8 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт группы «Перемотка» - яркие представители российской пост-панк сцены. Новые песни и все старые хиты в рамках «Как тебя покорить» тура.

Их музыка — контрастное сочетание теплой ностальгии и холодного звучания пост-панка. Каноничная драм-машина, мелодичные гитары, обволакивающий фактурный вокал и яркие запоминающиеся тексты.

Так же на концерте можно будет услышать совсем старый материал, который группа почти не играла вживую.



Стоимость: 900 руб.