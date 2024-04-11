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#ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ

#ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ

17 апреля в Концертном зале филармонии выступит Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева, под управлением дирижёра Михаила Илющенко и всемирно известной пианистки Валентины Лисицы, которые представят программу «#ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ».

Также в программе принимает участие вокалистка Донецкой государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов Екатерина Гладышева. Ведущий концерта – генеральный директор-художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

В программе - произведения великих русских композиторов: М. Глинки (к 220-летию со дня рождения), М. Мусоргского (к 185-летию со дня рождения), Н. Римского-Корсакова (к 180-летию со дня рождения), П. Чайковского, С. Рахманинова и Д. Шостаковича.

Также посетители концерта смогут ознакомиться с выставкой, посвящённой 90-летней истории Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева, а также героическим музыкантам Донбасса, некоторые из которых пали, встав на защиту нашего Отечества.

Отметим, что Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С.Прокофьева и Валентина Лисица с программой «#ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ» с огромным успехом выступили в сентябре 2023 года в Тамбове, Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Дзержинске, Владимире, Рязани и Воронеже.
Концерт в Туле станет частью масштабного тура, организованного Донецкой региональной общественной организацией «Союз концертных деятелей Донбасса» и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
17 апреля 2024, среда
18:30
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