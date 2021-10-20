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ORANGE KEEP

ORANGE KEEP

6 ноября после долгого перерыва группа ORANGE KEEP снова выступит в стенах легендарного Тульского рок-клуба М2.
 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.



Вместе с RAVEN они будут разгонять осеннюю хандру и дарить то самое оранжевое настроение.

 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 ноября 2021, суббота
19:00
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Касса
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лорка. Сны
Купить билет
9 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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