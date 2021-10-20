6 ноября после долгого перерыва группа ORANGE KEEP снова выступит в стенах легендарного Тульского рок-клуба М2.



По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.





Вместе с RAVEN они будут разгонять осеннюю хандру и дарить то самое оранжевое настроение.