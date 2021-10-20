ORANGE KEEP
6 ноября после долгого перерыва группа ORANGE KEEP снова выступит в стенах легендарного Тульского рок-клуба М2.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.
Вместе с RAVEN они будут разгонять осеннюю хандру и дарить то самое оранжевое настроение.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 ноября 2021, суббота
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽