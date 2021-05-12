16 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт проекта «Немного Нервно». Странствующий дрим-фолк проект, активно гастролирующий в России, Украине и Великобритании. За 13 лет издали 12 пластинок и стали любимцами нескольких тысяч поклонников «легкой» и «фолк» музыки во всем мире.

Играли для своих слушателей в эфире радио BBC и на крупнейшем в мире фестивале уличных искусств Fringe в Эдинбурге. Были в ротации «Нашего радио» и продолжают звучать на множестве локальных радиостанций. Давали концерты на борту ледокола, в сгоревшей лютеранской кирхе ХVIII века, в сотнях разных заведений от Кемерово до Глазго. Были отмечены в числе 100 лучших проектов в трибьюте «4000 лет «Аквариуму»». Звучат на нью-йоркском радио для эмигрантов и являются постоянными гостями в Соединенном королевстве Великобритании и Ирландии. В последние несколько лет группа активно гастролирует не только с концертами, но и с музыкальными программами в жанре stand-up tragedy и stand-up comedy.

«Книга Имён» - концертная программа в уже привычном для «Немного Нервно» жанре stand-up tragedy, совместившем в себе тематические песни группы и storytelling. Это рассказ о великих людях, истории которых вдохновляют, восхищают и заставляют задуматься о собственной жизни. Это воображаемая книга, которая собрала в себе все самое важное, трогательное и неуловимое.